В Мариуполе партизаны отравили российских офицеров: подробности

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области украинские партизаны отравили почти два десятка российских офицеров. К саботажу причастна группа "Ї" городского сопротивления.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Во время празднования "Дня ВМФ" на одном из военных объектов был массово отравлен офицерский состав. В тяжелом состоянии в госпиталь поступило 17 российских военных, из них вчера уже умерли двое офицеров. Судьба остальных 15 до конца не решена", — сообщил он.

По информации Андрющенко, российские оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище.

Напомним, в Мариуполе оккупанты запретили учительницам использовать на работе косметику и красить волосы.

Читайте также: