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В Мариуполе партизаны отравили российских офицеров: подробности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Мариуполе партизаны отравили российских офицеров: подробности

В Мариуполе партизаны отравили русских офицеров. / Фото: t.me/mariupolrada

Двое российских офицеров скончались.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области украинские партизаны отравили почти два десятка российских офицеров. К саботажу причастна группа "Ї" городского сопротивления.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Во время празднования "Дня ВМФ" на одном из военных объектов был массово отравлен офицерский состав. В тяжелом состоянии в госпиталь поступило 17 российских военных, из них вчера уже умерли двое офицеров. Судьба остальных 15 до конца не решена", — сообщил он.

По информации Андрющенко, российские оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище.

Напомним, в Мариуполе оккупанты запретили учительницам использовать на работе косметику и красить волосы.

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Дата публикации
Просмотры
4614
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