В Мариуполе партизаны отравили российских офицеров: подробности

Двое российских офицеров скончались.
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области украинские партизаны отравили почти два десятка российских офицеров. К саботажу причастна группа "Ї" городского сопротивления.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Во время празднования "Дня ВМФ" на одном из военных объектов был массово отравлен офицерский состав. В тяжелом состоянии в госпиталь поступило 17 российских военных, из них вчера уже умерли двое офицеров. Судьба остальных 15 до конца не решена", — сообщил он.
По информации Андрющенко, российские оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище.
Напомним, в Мариуполе оккупанты запретили учительницам использовать на работе косметику и красить волосы.
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