Конфликты внутри российских элит будут только нарастать — ГУР

Внутри российских элит есть много конфликтов, в том числе и в окружении диктатора Путина. Эти конфликты в будущем будут только расти.

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Такое мнение в эфире телемарафона высказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

Он отметил, что история с предводителем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным — это только верхушка айсберга.

"Есть много конфликтов внутри российских и путинских даже элит, и они, конечно, будут только нарастать. То, что мы увидели из истории Пригожина – это определенная верхушка айсберга. Внутри там также очень много интересных процессов", — сказал Юсов.

На вопрос о том, может ли у РФ произойти еще один мятеж с походом в столицу, представитель ГУР ответил, что у разведки есть соображения по поводу того, кто именно станет лидером этого нового мятежа.

"Но если мы сейчас назовем какую-то конкретную фамилию, то мы можем помешать подготовке этого прекрасного проекта и можем помешать воплощению его в жизнь. Поэтому пусть готовятся. Действительно, у умирающей империи есть немало желающих обеспечить себе будущее уже в постпутинской РФ — или в том, что от нее останется", – сказал Юсов.

Также он прокомментировал повторную атаку БпЛА на "Москва-сити", отметив, что это произошло только потому, что Россия напала на Украину и устроила геноцидную войну против украинского народа.

"Именно это и является причиной всех других проблем, которые в последнее время постигли путинскую экономику, инфраструктуру, рашистскую территорию и все, что на ней находится и связано с войной против Украины. Конечно, это будет продолжаться, пока решисты не покинут территорию Украины и не восстановят украинский суверенитет по состоянию на 1991. Главную причину жители Московии должны понимать: эта беда и беды, которые будут лететь на территорию этой страны, связана с прямым следствием ужасной кровавой преступной войны, развязавшей их государство ", — подчеркнул Юсов.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько беспилотников атаковали Москву в ночь на 1 августа и снова попадают в башни бизнес-центра "Москва-Сити". Россия во всем традиционно обвинила Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что, несмотря на санкции и конфликт между "башнями Кремля", путинский режим до сих пор считает, что может позволить себе длительную войну против Украины.

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