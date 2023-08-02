Астрологический прогноз на 2 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на будний статус дня можно отодвинуть – разумеется, на время – отодвинуть в сторону важные дела и расслабиться. Подводя итоги сделанного за предыдущий период, нужно обратить внимание на удачи и достижения – они вдохновят на новые достижения.

Символ дня: Колокол.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: лимонный, желтый, золотой.

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, циркон.

За какую часть тела отвечает: почки, эндокринные железы.

Болезни дня: велика вероятность серьезно травмироваться или подхватить инфекционное заболевание, излечиться от которого окажется не так-то просто, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность – не заниматься экстремальными видами спорта и не посещать места массового скопления людей.

Питание дня: необходимо отказаться от тяжелой, жирной, жареной и перенасыщенной специями пищи. Мясо лучше заменить растительным белком – например, фасолью – а также в большом количестве включить в рацион овощи, зелень и фрукты, на которые сейчас сезон.

Стрижка дня: не самое удачное время для стрижки, поэтому при малейшей возможности ее избежать, нужно это сделать.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ, но особенно – для сбора урожая винограда.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и чистить украшения.

Сны дня: сны часто оказываются вещими и сбываются через три дня.

Табу дня: нельзя грустить и пенять на судьбу.

Цитата дня: «Сказочное счастье – лежать и ни о чем не думать» (Эрих Мария Ремарк).

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