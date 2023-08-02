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Астрологический прогноз на 2 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
476
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 2 августа

Астрологический прогноз на 2 августа / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: несмотря на будний статус дня можно отодвинуть – разумеется, на время – отодвинуть в сторону важные дела и расслабиться. Подводя итоги сделанного за предыдущий период, нужно обратить внимание на удачи и достижения – они вдохновят на новые достижения. 

Символ дня: Колокол. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: лимонный, желтый, золотой. 

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, циркон. 

За какую часть тела отвечает: почки, эндокринные железы. 

Болезни дня: велика вероятность серьезно травмироваться или подхватить инфекционное заболевание, излечиться от которого окажется не так-то просто, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность – не заниматься экстремальными видами спорта и не посещать места массового скопления людей. 

Питание дня: необходимо отказаться от тяжелой, жирной, жареной и перенасыщенной специями пищи. Мясо лучше заменить растительным белком – например, фасолью – а также в большом количестве включить в рацион овощи, зелень и фрукты, на которые сейчас сезон.

Стрижка дня: не самое удачное время для стрижки, поэтому при малейшей возможности ее избежать, нужно это сделать. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ, но особенно – для сбора урожая винограда. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и чистить украшения. 

Сны дня: сны часто оказываются вещими и сбываются через три дня. 

Табу дня: нельзя грустить и пенять на судьбу. 

Цитата дня: «Сказочное счастье – лежать и ни о чем не думать» (Эрих Мария Ремарк). 

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Дата публикации
Просмотры
476
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