Россия ночью атаковала Украину "шахедами"

Ударные БпЛА атаковали Киев по юго-западному и северному направлениям.

Россия ночью атаковала Украину ударными БпЛА, в частности, звуки взрывов слышали в столице и Одесские области.

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Об этом информируют воздушные силы и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – сообщил Попко.

В свою очередь, воздушные силы сообщают, что ударные БпЛА атаковали Киев с юго-западного и северного направлений.

Также сообщается о группе "шахидов" в Одесской области, в частности, в Измаильском районе.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки на столицу и падения обломков БПЛА в Соломенском районе повреждено нежилое помещение. В Святошинском было возгорание дерева. В Голосеевском районе информация на месте не подтвердилась. Жертв и потерпевших в столице нет.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью, 2 августа, в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ракет и иранских ударных БпЛА "Шахед".

Кроме того, мы ранее информировали, что 1 августа российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Оккупационные войска ударили по гражданской инфраструктуре.

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