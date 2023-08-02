Россия ночью атаковала Украину "шахедами"

Ударные БпЛА атаковали Киев по юго-западному и северному направлениям.
Россия ночью атаковала Украину ударными БпЛА, в частности, звуки взрывов слышали в столице и Одесские области.
Об этом информируют воздушные силы и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
"В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – сообщил Попко.
В свою очередь, воздушные силы сообщают, что ударные БпЛА атаковали Киев с юго-западного и северного направлений.
Также сообщается о группе "шахидов" в Одесской области, в частности, в Измаильском районе.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки на столицу и падения обломков БПЛА в Соломенском районе повреждено нежилое помещение. В Святошинском было возгорание дерева. В Голосеевском районе информация на месте не подтвердилась. Жертв и потерпевших в столице нет.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью, 2 августа, в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ракет и иранских ударных БпЛА "Шахед".
Кроме того, мы ранее информировали, что 1 августа российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Оккупационные войска ударили по гражданской инфраструктуре.
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