В Украину зашли несколько групп ударных БПЛА — Воздушные силы

Угроза применения ударных БПЛА существует в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Житомирской областях и столице Украины Киеве.

В Нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ракет и иранских ударных БПЛА "Шахед".

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Об этом информируют воздушные силы и мониторинговые каналы.

Сообщается, что несколько групп ударных БПЛА вошли в воздушное пространство Украины со сторон Сумской области и Черного моря.

В настоящее время угроза применения ударных БПЛА существует в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Житомирской областях и столице Украины Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 августа российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Оккупационные войска ударили по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ООН не отметили, кто совершает атаки дронами по российской столице. Однако там считают, что это должно прекратиться.

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