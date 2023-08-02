Переговоры в Саудовской Аравии: эксперт рассказал, чего ждать Украине

Встреча с участием представителей десятков стран мира в Саудовской Аравии, на которой обсудят мирный план президента Зеленского, не принесет "прорывных решений".

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире общенационального телемарафона.

"Роль встречи подготовительна к более важному мероприятию, которое, дай бог, чтобы состоялось во время работы очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН, а именно – саммита мира, где президент Зеленский должен презентовать программу, о которой мы неоднократно уже говорили и которую мы знаем.

Поэтому это совещание в Саудовской Аравии будет иметь свою главную задачу объяснить странам так называемого глобального юга, что является черным, а что является белым... Поэтому ждать каких-то прорывных решений вряд ли нужно. Это и не является собственно целью такого мероприятия", – считает Огрызко.

Напомним, что издание WSJ сообщило, что представители 30 стран (без РФ) соберутся в Саудовской Аравии, чтобы провести переговоры по ситуации в Украине.

В CNN добавили, что США примут участие в переговорах по мирному плану Зеленского в Саудовской Аравии.

В Офисе президента Украины подтвердили, что в Саудовской Аравии состоится международная встреча с участием представителей десятков стран мира по мирному плану Владимира Зеленского.

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