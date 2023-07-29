Мирные переговоры без России: представители 30 стран соберутся в Саудовской Аравии — WSJ

Следующим шагом должен стать мирный саммит в конце этого года, на котором планируется подписать документ с общими принципами прекращения войны в Украине.

Переговоры, которые могут привести к международной поддержке мирных условий в пользу Украины, состоятся 5 и 6 августа в городе Джидди на западе Саудовской Аравии.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Участниками переговоров будут страны Запада, включая США и страны Евросоюза, а также ключевые развивающиеся страны, среди которых — Индия и Бразилия. В целом, планируется прибытие высокопоставленных чиновников из 30 стран.

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"Это происходит на фоне роста борьбы между Кремлем и западными сторонниками Украины за поддержку крупных развивающихся стран, многие из которых занимают нейтральную позицию по войне в Украине", — говорится в публикации.

Следующим шагом должен стать мирный саммит в конце этого года, на котором планируется подписать документ с общими принципами прекращения войны в Украине. Это должно дать старт предстоящим мирным переговорам с Россией.

Россию к участию в переговорах пока не приглашают, поскольку Кремль избегает каких-либо серьезных разговоров о мире и соблюдает собственные максималистские требования по любому урегулированию войны.

Напомним, ряд мировых государств пытаются затянуть Украину за стол переговоров о мире с Россией, предлагая свои "мирные планы". Украина настаивает на своем мирном плане и позиция Киева четкая – сначала агрессор должна вывести свои войска.

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