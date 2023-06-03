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У Путина сделали неожиданное заявление о войне против Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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У Путина сделали неожиданное заявление о войне против Украины

Пресссекретарь Путина сделал неожиданное заявление о войне против Украины / Фото: Getty Images

У Кремля говорят, что российский диктатор якобы готов к диалогу.

Российский диктатор Владимир Путин готов к любым контактам, чтобы достичь необходимых для России целей во избежание продолжения войны против Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он заявил, что российский диктатор якобы и раньше был открыт для диалога, чтобы добиться необходимых для России целей.

"Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, чтобы достигать целей РФ и другими средствами, чем спецоперация", – сказал Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российского диктатора Владимира Путина, возможно, нельзя будет отправить в суд Гааги, если он окажется единственным лицом, с которым можно будет вести переговоры о прекращении войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в случае прекращения поставок оружия в Украину конфликт с Россией закончится для него "миром капитуляции". После этого украинское государство превратится во "вторую Беларусь".

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Дата публикации
Просмотры
1178
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