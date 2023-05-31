Макрон допустил, что Путин может избежать суда в Гааге: названа причина

Президент Франции считает, что может стать выбор между мирными переговорами и попыткой привлечь Путина к ответственности.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российский диктатор Владимир Путин, возможно, нельзя будет отправить в суд Гааги, где его будут судить за военные преступления, если он окажется единственным лицом, с которым можно будет вести переговоры о прекращении войны в Украине.

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Об этом он заявил во время выступления на конференции лидеров ЕС в Молдове, передает The Gardian.

"Если через несколько месяцев у нас будет возможность для переговоров (между Украиной и Россией – ред.), то вопросом будет стоять между судом и переговорами, и вы должны будете вести переговоры с теми лидерами, которые есть де-факто, и я думаю, что переговоры будут приоритетом", – сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что может сложиться такая ситуация, когда Украина предстанет перед выбором: "Я хочу, чтобы вы сели в тюрьму, но вы единственный, с кем я могу вести переговоры".

Он сказал, что Россия потеряла какую-либо легитимность, но если будущее украинское контрнаступление не достигнет своих военных целей, нужно будет оценить характер будущей европейской поддержки Украины.

В то же время, он отметил, что Украина защищает не только свои границы, но и европейские.

Макрон также заявил о последовательности политики США по Украине, но сказал, что ЕС должен усилить свои оборонные возможности, готовясь к возможному избранию главы Белого дома представителя Республиканской партии.

Напомним, ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж должен был больше внимания уделять словам стран Восточной Европы, которые предупреждали об агрессивных намерениях России.

Кроме того, мы ранее информировали, что французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада должны предоставить Украине "ощутимые и надежные гарантии безопасности".

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