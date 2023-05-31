"Разобрали, как усилить оборону": Зеленский сообщил о цели поездки в Одессу

Именно Одесщина – одна из основ безопасности всего нашего юга, а значит, и государства.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Одессу. Там он поблагодарил украинских воинов за защиту региона и всей Украины. В частности, он посетил госпиталь, раненых защитников. Пожелал скорейшего выздоровления, вручил государственные награды, выразил благодарность украинским врачам.

Об этом шла речь в вечернем обращении президента 31 мая.

В Одессе Зеленский также провел специальное совещание по безопасности и социальной ситуации в регионе.

"Руководство области, военные, правоохранители... Область приоритетна со всех точек зрения. Именно Одесщина – одна из основ безопасности всего нашего юга, а значит и государства. Очень важные результаты есть на Одесщине у Службы безопасности Украины – в противодействии российским диверсантам", – отметил президент.

Он сообщил и о докладе генерала Эдуарда Москалева о ситуации в районах ответственности ОВСУ "Одесса".

"Детально разобрали, как усилить оборону. Подробно обсудили экономические вопросы, рабочие места, социальное обеспечение", — сказал Зеленский.



Он также провел выездное заседание Ставки.

"Постоянное внимание фронта. Доклады командующих – "Хортица", "Таврия", Главком. Особые доклады руководителей ГУР и СБУ. Детали – впоследствии", – добавил Зеленский.

Напомним, во время пребывания в Одессе 31 мая президент Украины встретился с военными и правоохранителями по ситуации в Одесской области и похвалил СБУ Одесской области за защиту государства. Также президент опубликовал указ, в котором говорилось о назначении Олега Кипера главой Одесской ОВА.

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