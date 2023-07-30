Новая атака беспилотников на Москву: появились фото

В Минобороны уже нашли виновных в атаке.

Ночью Москву атаковали беспилотники. В частности, был нанесен удар по зданию, где находятся помещения Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.

В Минобороны РФ заявили, что отбили атаку дронов на Москву и область. В ведомстве распространили заявление, что "утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве".

В Москве прогремели взрывы / Фото: Associated Press

Там сообщили, что якобы один "украинский БПЛА" уничтожен в воздухе "средствами ПВО" над территорией Одинцовского района Московской области.

Еще два беспилотника "были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы" и, "потеряв управление, потерпели крах на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити".

Также заявляется, что один человек пострадал при взрыве башни Москва-Сити. В Сети уже появились фото последствий.

Последствия попаданий / Фото: Associated Press

Напомним, последняя атака беспилотников на Москву произошла 24 июля. Тогда Минобороны сообщило, что все вражеские объекты сбили и обвиняли во всем традиционно Украину.