Нова атака безпілотників на Москву: з'явилися фото

У Міноборони вже знайшли винних в атаці.

Вночі Москву атакували безпілотники. Зокрема, було завдано удар по будівлі, де перебувають приміщення Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

У Міноборони РФ заявили, що відбили атаку дронів на Москву і область. У відомстві розповсюдили заяву, що "вранці 30 липня припинено спробу терористичної атаки київського режиму безпілотними літальними апаратами по об'єктах у місті Москві".

У Москві прогриміли вибухи / Фото: Associated Press

Там повідомили, що нібито один "український БПЛА" знищено в повітрі "засобами ППО" над територією Одинцовського району Московської області.

Ще два безпілотники "були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби" і, "втративши управління, зазнали краху на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті".

Також заявляється, що одна людина постраждала під час вибуху у вежі Москва-Сіті. У Мережі вже з'явились фото наслідків.

Наслідки влучань / Фото: Associated Press

Нагадаємо, остання атака безпілотників на Москву сталася 24 липня. Тоді Міноборони повідомило, що всі ворожі об'єкти збили і звинували у всьому традиційно Україну.