Як зміниться погода сьогодні, 30 липня

В Україні у неділю, 30 липня, очікується мінлива хмарність.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

У західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях можливі короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря +22... +27℃, у південній частині +28... +33℃.

На Київщині та в столиці 30 липня прогнозують мінливу хмарність. Можливий короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області +22... +27℃, у Києві +25... +27℃.

Нагадаємо, за довгостроковим прогнозом Укргідрометцентру, нинішній серпень прогнозується таким же спекотним і дощовим, як і липень. Середня місячна температура – 20-25 градусів тепла, в Карпатах – 16-18 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Однак середні значення за місяць не відобразять повної картини: серпень ближче до кінця буде помітно холоднішим за липень, а ось перша його половина – спекотнішою, особливо в сонячні дні.

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