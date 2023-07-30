Как изменится погода сегодня, 30 июля

В Украине в воскресенье, 30 июля, ожидается переменная облачность.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

В западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях возможны кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер будет переменным, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+27℃, в южной части +28...+33℃.

В Киевской области и в столице 30 июля прогнозируют переменную облачность. Возможен кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области +22...+27℃, в Киеве +25...+27℃.

Напомним, по долгосрочному прогнозу Укргидрометцентра, нынешний август прогнозируется таким же жарким и дождливым, как и июль. Средняя месячная температура – 20-25 градусов тепла, в Карпатах – 16-18 градусов, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Однако средние значения за месяц не отразят полной картины: август ближе к концу будет заметно холоднее июля, а вот первая его половина – жарче, особенно в солнечные дни.

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