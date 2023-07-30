Атака безпілотників на Москву: реакція Міноборони Росії

Російська влада відреагувала на "хлопок" у Москві.
"Вранці 30 липня припинено спробу терористичної атаки київського режиму безпілотними літальними апаратами по об'єктах у місті Москві", — про це заявили в Міністерстві оборони Росії в соцмережах.
Нібито одного "українського БПЛА" знищено в повітрі "засобами ППО" над територією Одинцовського району Московської області.
Ще два безпілотники "були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби" і, втративши управління, зазнали краху на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.
Одна людина постраждала під час вибуху у вежі "Око-2" у "Москва-Сіті", повідомили в екстрених службах.
Нагадаємо, що мер Москви традиційно звинуватив в атаці на місто "українські безпілотники".
Нагадаємо, о 4 годині ранку понеділка, 24 липня, мешканців Москви розбудили гучні вибухи, вони лунали у різних районах міста. Пропагандисти заявили про атаку безпілотників.
У Міністерстві оборони країни-агресорки Росії заявили про атаку на Москву. Там традиційно звинуватили в цьому Україну. Атаку в Росії назвали "терористичною".
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