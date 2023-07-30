Астрологічний прогноз на 30 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найкращих днів для спілкування з друзями та рідними, чому і потрібно присвятити цьогорічний вихідний.

Символ дня: Труба – символ призову до дії.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: фіолетовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: захворювання цього дня минають швидко і не залишають сліду, найчастіше вони мають психосоматичний характер.

Харчування: хороший результат дасть сухе лікувальне голодування, яке обов'язково повинен схвалити лікар.

Стрижка дня: стригтися цього дня не лише можна, а й потрібно – вважається, що це принесе матеріальний добробут.

Дачні роботи дня: можна розпушувати та удобрювати ґрунт, посилено поливати та підгодовувати рослини.

Магія і містика дня: день, коли навіть у найбільш матеріаліьно налаштованих людей можуть виявитися екстрасенсорні здібності: варто скористатися цим даром у пошуках відповіді на важливі питання.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, не несуть важливу інформацію, тому не варто звертати на них увагу.

Табу дня: незважаючи на вихідний день, безцільне проведення зірки не вітають: потрібно знайти собі якесь заняття – наприклад, хобі.

Цитата дня: «Половина того, що відокремлює успішних підприємців від невдах, це наполегливість» (Стів Джобс).

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