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Мер Москви традиційно звинуватив в атаці на місто "українські безпілотники"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Мер Москви традиційно звинуватив в атаці на місто "українські безпілотники"

Вночі нібито здійснено атаку "українських безпілотників" у Москві / Фото: ТСН.ua

У Підмосков'ї російські "сили ППО" нібито відбили атаку безпілотників.

Про це повідомляє ТАРС із посиланням на екстрені служби.

У ряді Telegram-каналів з'явилася інформація, що мешканці Одинцівського та Красногірського районів чули схожі на вибухи звуки.

У Москві, за словами очевидців, повилітали вікна та постраждала одна з веж «Москва-Сіті».

Також вибух стався в 50-поверховій будівлі "Ай-Кью" кварталу в центрі Москви, вибиті шибки, повідомили в екстрених службах.

Через атаку безпілотників, польоти в повітряній зоні Москви та Підмосков'я тимчасово заборонені.

«Сьогодні вночі здійснено атаку "українських безпілотників". Незначно пошкоджено фасади на двох офісних вежах Сіті. Жертв і постраждалих немає», — заявив мер Москви Сергій Собянін.

Нагадаємо, вночі на 24 липня Москву атакували безпілотники. У Міноборони РФ заявили про причетність України до атаки. Російський Слідчий комітет відкрив кримінальні справи про тероризм через атаки безпілотників на Москву і тимчасово анексований Крим.

Глава Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв влаштував чергову істерику через атаку безпілотників. Він пригрозив новими "нестандартними ударами" по Україні. Він заявив, що є місця в Україні, за якими Росія ще не била, тому треба не чекати, а атакувати їх.

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Перегляди
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