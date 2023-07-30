Мер Москви традиційно звинуватив в атаці на місто "українські безпілотники"

У Підмосков'ї російські "сили ППО" нібито відбили атаку безпілотників.
Про це повідомляє ТАРС із посиланням на екстрені служби.
У ряді Telegram-каналів з'явилася інформація, що мешканці Одинцівського та Красногірського районів чули схожі на вибухи звуки.
У Москві, за словами очевидців, повилітали вікна та постраждала одна з веж «Москва-Сіті».
Також вибух стався в 50-поверховій будівлі "Ай-Кью" кварталу в центрі Москви, вибиті шибки, повідомили в екстрених службах.
Через атаку безпілотників, польоти в повітряній зоні Москви та Підмосков'я тимчасово заборонені.
«Сьогодні вночі здійснено атаку "українських безпілотників". Незначно пошкоджено фасади на двох офісних вежах Сіті. Жертв і постраждалих немає», — заявив мер Москви Сергій Собянін.
Нагадаємо, вночі на 24 липня Москву атакували безпілотники. У Міноборони РФ заявили про причетність України до атаки. Російський Слідчий комітет відкрив кримінальні справи про тероризм через атаки безпілотників на Москву і тимчасово анексований Крим.
Глава Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв влаштував чергову істерику через атаку безпілотників. Він пригрозив новими "нестандартними ударами" по Україні. Він заявив, що є місця в Україні, за якими Росія ще не била, тому треба не чекати, а атакувати їх.
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