Нова атака на Москву: у РФ повідомили про знищення безпілотника

У ніч проти 28 липня Москву атакував ворожий безпілотник.

Про це мер Москви Сергій Собянін написав у себе в Telegram.

За словами російського чиновника, якийсь БПЛА зробив спробу атаки, але був збитий силами ППО ЗС РФ.

"Руйнувань і постраждалих немає", — зазначив Собянін.

Згодом в Міністерстві оборони РФ підтвердили слова мера Москви. Там заявили, що вранці нібито припинено спробу "київського режиму" здійснити атаку по об'єктах на території Московської області.

"Засобами ППО БПЛА знищено. У результаті припиненої терористичної атаки постраждалих і руйнувань немає", — зазначили в Міноборони країни-агресора.

Щоправда, про які саме об'єкти йдеться, не повідомляють.

Нагадаємо, вночі проти 24 липня Москву атакували безпілотники. У Міноборони РФ заявили про причетність України до атаки. Російський Слідчий комітет відкрив кримінальні справи про тероризм через атаки безпілотників на Москву і тимчасово анексований Крим.

Голова Радбезу Росії Дмитро Медведєв влаштував чергову істерику через атаку безпілотників. Він пригрозив новими "нестандартними ударами" по Україні.Він заявив, що є місця в Україні, по яких Росія ще не била, тому треба не чекати, а атакувати їх.