Нова атака на Москву: у РФ повідомили про знищення безпілотника

У Міноборони традиційно звинуватили Україну.
У ніч проти 28 липня Москву атакував ворожий безпілотник.
Про це мер Москви Сергій Собянін написав у себе в Telegram.
За словами російського чиновника, якийсь БПЛА зробив спробу атаки, але був збитий силами ППО ЗС РФ.
"Руйнувань і постраждалих немає", — зазначив Собянін.
Згодом в Міністерстві оборони РФ підтвердили слова мера Москви. Там заявили, що вранці нібито припинено спробу "київського режиму" здійснити атаку по об'єктах на території Московської області.
"Засобами ППО БПЛА знищено. У результаті припиненої терористичної атаки постраждалих і руйнувань немає", — зазначили в Міноборони країни-агресора.
Щоправда, про які саме об'єкти йдеться, не повідомляють.
Нагадаємо, вночі проти 24 липня Москву атакували безпілотники. У Міноборони РФ заявили про причетність України до атаки. Російський Слідчий комітет відкрив кримінальні справи про тероризм через атаки безпілотників на Москву і тимчасово анексований Крим.
Голова Радбезу Росії Дмитро Медведєв влаштував чергову істерику через атаку безпілотників. Він пригрозив новими "нестандартними ударами" по Україні.Він заявив, що є місця в Україні, по яких Росія ще не била, тому треба не чекати, а атакувати їх.
Читайте також: