Новая атака на Москву: в РФ сообщили об уничтожении беспилотника

В ночь на 28 июля Москву атаковал вражеский беспилотник.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал у себя в Telegram.

По словам российского чиновника, некий БПЛА предпринял попытку атаки, но был сбит силами ПВО ВС РФ.

"Разрушений и пострадавших нет", — отметил Собянин.

Впоследствии в Министерстве обороны РФ подтвердили слова мэра Москвы. Там заявили, что утром якобы пресечена попытка "киевского режима" совершить атаку по объектам на территории Московской области.

"Средствами ПВО БПЛА уничтожены. В результате прекращенной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — отметили в Минобороны страны-агрессора.

Правда, о каких именно объектах идет речь, не сообщают.

Напомним, ночью на 24 июля Москву атаковали беспилотники. В Минобороны РФ заявили о причастности Украины к атаке. Российский Следственный комитет открыл уголовные дела о терроризме из-за атак беспилотников на Москву и временно аннексирован Крым.

Глава Совбеза России Дмитрий Медведев устроил очередную истерику из-за атаки беспилотников. Он пригрозил новыми "нестандартными ударами" по Украине. Он заявил, что есть места в Украине, по которым Россия еще не била, поэтому нужно не ждать, а атаковать их.