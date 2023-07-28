В Кремле скрывают правду об украинском контрнаступлении — ISW

В России не рассказывают о реальных успехах ВСУ на фронте и контрнаступлении, чтобы поднять моральный дух оккупантов.

Об этом сообщается в отчете ISW.

27 июля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что российские вооруженные силы добились значительных успехов в районе контрнаступления, где убили 60% украинского личного состава и 40% пилотов, управляющих украинской боевой авиацией.

Ранее Владимир Путин заявлял о значительном уничтожении украинской техники в ходе контрнаступательных операций со стороны российских вооруженных сил. Однако некоторые наблюдатели отмечают, что его утверждения по поводу потерь украинских войск могут быть преувеличены и могут не соответствовать действительности.

В то же время, российские СМИ заметно нарушают предписанную Кремлем инструкцию, запрещающую умалять потенциал успешных украинских контрнаступательных операций, в своем представлении об этих событиях в информационном пространстве России.

Напомним, что в Пентагоне заявили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ. В американском оборонном ведомстве считают, что "главный удар" украинского контрнаступления сейчас совершается на юго-востоке страны.

Украинские военные успешно наступают в районе Старомайорского Донецкой области. Там ВСУ продвинулись до 750 м в глубину противника.

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинское контрнаступление "отстает от графика", однако все идет по плану. Он отметил, что причиной являются снаряды, артиллерия и российские минные поля.

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