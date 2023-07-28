У Кремлі приховують правду про український контрнаступ — ISW

У Росії не розповідають про реальні успіхи ЗСУ на фронті та контрнаступ, щоб підняти моральний дух окупантів.

Про це повідомляється у звіті ISW.

27 липня президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про те, що російські збройні сили досягли значних успіхів у районі контрнаступу, де вбили 60% українського особового складу і 40% пілотів, які керують українською бойовою авіацією.

Раніше Володимир Путін заявляв про значне знищення української техніки під час контрнаступальних операцій з боку російських збройних сил. Однак деякі спостерігачі зазначають, що його твердження щодо втрат українських військ можуть бути перебільшені та не відповідати дійсності.

Водночас російські ЗМІ помітно порушують приписану Кремлем інструкцію, яка забороняє применшувати потенціал успішних українських контрнаступальних операцій, у своєму поданні про ці події в інформаційному просторі Росії.

Нагадаємо, що в Пентагоні заявили про початок основної фази контрнаступу ЗСУ. В американському оборонному відомстві вважають, що "головний удар" українського контрнаступу зараз здійснюється на південному сході країни.

Українські військові успішно наступають у районі Старомайорського Донецької області. Там ЗСУ просунулися до 750 м у глибину противника.

Міністр оборони України Олексій Резніков визнав, що український контрнаступ "відстає від графіка", проте все йде за планом. Він зазначив, причиною є снаряди, артилерія та російські мінні поля.

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