Резніков назвав причини, чому український контрнаступ "відстає від графіка"

Міністр оборони України Олексій Резніков визнав, що український контрнаступ "відстає від графіка", проте все йде за планом. Він зазначив, причиною є снаряди, артилерія та російські мінні поля.

Про це він сказав в інтерв'ю СNN.

Олексій Резінков зазначив, що він вважає хибною думку про те, що контрнаступ повинен бути швидким. Він визнав, що український наступ "відстає від графіка", проте все йде за планом.

Серед причин, чому наступ ЗСУ сповільнився, він назвав: боєприпаси, артилерійські снаряди і артилерійські системи.

"Це питання протиповітряної оборони. Це питання того, що у нас дуже довга лінія фронту. І ми маємо проти себе велику кількість ворогів. Так що це війна, а не комп'ютерна гра", - сказав міністр оборони.

Олексій Резніков також зазначив, що на півдні наступ сповільнився через щільні мінні поля.

"Нам потрібно дуже повільно використовувати наших солдатів, саперів, і дуже повільно готувати коридори для реального наступального руху", - сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що він вважає, що до літа 2024 року закінчиться війна і наша держава зможе приєднатися до НАТО.

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