На Херсонщині Сили оборони знищили шість ворожих систем ППО

Ворожі літаки тактичної авіації затримуються в зоні, недосяжній для нашої ППО, для того, щоб звідти випускати керовані авіабомби на відстань 50-60 км.

На Херсонщині ворог потужно застосовує авіацію з керованими авіаційними бомбами, тому знищення їхніх систем ППО – це один з елементів послаблення ворожої авіації. Сили оборони знищили шість ворожих систем протиповітряної оборони.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми на нашій ділянці відпрацювали по шести системах ворожої ППО, і вони вже нездатні захищати ті літаки. Літаки тактичної авіації в нашому напрямку затримуються в зоні, недосяжній для нашої ППО, для того, щоб звідти випускати керовані авіабомби на відстань 50-60 км. І це поки що робить їх недосяжними для нашого ураження. Але ми все ж працюємо над розвитком своєї тактики і продовжуємо захищати смугу на лівому березі для того, щоб там закріплятися вже в більш безпечній ситуації… Поки що все це контрбатарейна робота", - сказала Гуменюк.

Раніше Наталія Гуменюк повідомила, що на лівобережжі Херсонської області зараз триває контрбатарейна боротьба, і українські військові намагаються вичистити певну територію, якою захисники потім зможуть оволодіти без загрози для життя воїнів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 липня, провів спеціальне засідання Ставки. Він повідомив, що українські військові готують російським терористам відповіді на їхні удари по Україні.

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