ЗСУ ліквідували одного з керівників окупаційних військ

Де саме було ліквідовано російського військового — не відомо.

В Україні був ліквідований полковник російської армії Євген Вашунін, який керував "Ленінградським полком".

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Про це інформує "Фонтанка", з посиланням на владу Санкт-Петербургу.

Як розповів спікер Законодавчих зборів Петербурга Олександр Бєльський, російського командира було вбито ще 14 липня. Тоді він із групою "ухвалив рішення прийти на допомогу загону "Шторм", який потрапив в оперативне оточення. Його групу помітили українські військові.

"Під час зіткнення Вашунін був відсічений від однополчан і серйозно поранений. Попри вжиті заходи самодопомоги, він помер, самовіддано борючись до останньої хвилини", - стверджує чиновник.

Де саме було ліквідовано Вашуніна — не відомо, однак у РФ він посмертно представлений до звання Героя Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України посилили удари по військових об'єктах у тилу армії РФ – це знижує можливості логістики і контрбатарейної оборони окупантів.

Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок атаки ліквідували російського військкора Ростислава Журавльова, ще чотири російських пропагандисти отримали поранення.

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