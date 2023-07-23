Важкі бої і просування: Генштаб повідомив, що відбувається на фронті

Протягом минулої доби російські загарбники завдали авіаційного удару, застосувавши ударні дрони типу "Shahed". В результаті успішної бойової роботи усі 5 ударних БпЛА було знищено нашими воїнами. Крім того, ворог завдав 4 ракетних, 58 авіаційних ударів та здійснив 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомив Генштаб.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки та Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Противник завдав авіаційного удару біля Сєверного Донецької області. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів біля Благодатного і Макарівки та здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі південніше Новодарівки Запорізької області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

У тимчасово захопленому місті Енергодар Запорізької області окупанти посили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією. Натомість, українці продовжують чинити опір: не виходять на роботу, саботують виконання рішень окупаційної адміністрації тощо.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль ворога.