Тяжелые бои и продвижение: Генштаб сообщил, что происходит на фронте

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли авиационный удар, применив ударные дроны типа "Shahed". В результате успешной боевой работы все 5 ударных БПЛА были уничтожены нашими воинами. Кроме того, враг нанес 4 ракетных, 58 авиационных ударов и произвел 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщил Генштаб.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Надежды Луганской области и Торского и Григорьевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар возле Северного Донецкой области. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка и Победа на Донетчине.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационные удары возле Благодатного и Макаровки и осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе южнее Новодаровки Запорожской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Во временно захваченном городе Энергодар Запорожской области оккупанты посилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с российской оккупационной администрацией. В то же время украинцы продолжают сопротивляться: не выходят на работу, саботируют выполнение решений оккупационной администрации и тому подобное.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель врага.