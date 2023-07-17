Таропрогноз на 17-23 июля 2023: что карты нам предвещают

Таро – это карточное бревно с четко выраженной структурой. Карты Таро появились около 1430 г. в Италии. Сначала они использовались для салонных игр, однако позже добавились эзотерические и символические трактовки. Современный бум на карты Таро охватил планету в 70-х годах XX века и продолжается по сей день.

Таро не показывает будущее. Каждый день мы делаем сотни и тысячи выборов, а потому спрогнозировать наше будущее невозможно. Возможно только найти точки на нашем жизненном пути, которые необходимо пройти, чтобы гармонично развиваться дальше. Для этого и служат Таро, чтобы дать вам подсказку, как действовать дальше, а вы сможете после этого проанализировать свои поступки и создать своеобразный план действий на будущее.

Карты Таро помогают облегчить наше движение жизнью, поэтому узнайте больше о грядущей неделе – в таропрогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Солнце"

Эта карта, принадлежащая старшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о радостях жизни. Поэтому в сердечных делах покажите, что у вас большое сердце. Будьте проще, дойдите от души и балуйте людей, которых вы любите. Радуйтесь солнечному времени. В такие моменты вы даже можете почувствовать себя по-детски и наслаждаться жизнью.

Перед вами – чистая страница. Поверьте в то, что определенные проблемы в отношениях, если они есть, решаться быстро, если вы, конечно, готовы к этому. В течение этой недели поразмышляйте над тем, можете ли спонтанно радоваться жизни и выбирать солнечную, а не теневую сторону жизни.

Просто наслаждайтесь пребыванием с любимыми, играйте с детьми и радуйтесь. Любите жизнь, и будете принимать себя такой, какой вы есть.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Восьмерка пентаклей"

Эта карта говорит об отстаивании своих прав. Начинается сложный период, а потому не позволяйте другим сомневаться в своей позиции на работе. Не исключено, что вам придется столкнуться с завистью и язвительными нападками со стороны коллег. Не опускайте руки, если будете защищаться, то можете поставить их на место.

Не исключено, что вам придется столкнуться с завистью и язвительными нападками со стороны коллег.

Воспринимайте вашу карьеру сейчас как поле боя, где выживет только самый сильный. Мужественно защищайте себя и решительно отбивайтесь от замечаний о вашей работе. Не позволяйте себе и другим сомневаться в вашей позиции. Если бардак на работе мешает вам продумать стратегию дальнейших действий, попробуйте ненадолго переключиться на что-то другое, например, обратите внимание на курсы, которые повысят вашу квалификацию. Задумайтесь над тем, какими ресурсами вы владеете, проведите ревизию, чтобы лучше их использовать.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь жезлов"

Эта карта Таро рассказывает о желании двигаться вперед, страстность, самоуверенность. "Рыцарь жезлов" — это та карта, которая представляет собой чрезмерное проявление энергии. В зависимости от ситуации это качество может быть как отрицательным, так и положительным.

Она говорит о том, что проявить некоторую бесшабашность, страсть к жизни и не бояться своего нетерпения. Найдите в себе решительную жилку и вы станете другим человеком.

Однако погружаться с головой в жизненные страсти не стоит, потому что вы можете не разобраться по сути вопроса, а потому станете слишком импульсивным.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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