Новолуние 17 июля 2023: пять интересных предрассудков и примет

Суеверия и приметы, связанные с новолунием, имеют свои корни в народных верованиях и традициях. Вот несколько интересных предрассудков и примет, связанных с этим периодом:

Записать свои желания: Верится, что во время новолуния желания и намерения обладают особой силой. Запишите свои желания на бумаге во время новолуния, а затем храните эту бумагу вблизи себя, возможно, под подушкой или портфелем. Согласно верованиям, когда ваши желания будут усилены энергией новолуния, они исполнятся. Распускать волосы Некоторые считают, что распускание волос во время новолуния может приносить дополнительную красоту и привлекательность. Этот предрассудок считается символом открытости и увольнения. Заряжаемые кристаллы: новолуние считается временем зарядки и восстановления энергии. Разместите свои кристаллы под луч новолуния в течение ночи, чтобы зарядить их положительной энергией. Считается, что это улучшает их мощность и эффективность. Делать пожелания на первый лунный луч: Когда впервые появляется новолуние на небосводе, можно сделать пожелание, увидев ее. Считается, что это особый момент, когда ваши пожелания будут иметь особую силу. Выполнять ритуалы или медитацию со свечами: Разместите свечи в соответствии со своими намерениями или целями во время новолуния и наблюдайте за их пылким огнем, выполняя ритуалы или медитируя. Считается, что свечи усиливают подключение к внутреннему миру и укрепляют направленность.

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Следует заметить, что эти предрассудки и приметы являются частью народных традиций и верований и не имеют подтверждения. Это только интересные аспекты, которые могут иметь символический вес и придать особое значение вашим ритуалам во время новолуния. Их следует воспринимать с открытым разумом и как отдельные выражения духовности и личной практики.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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