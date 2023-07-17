Новолуние 17 июля 2023: пять интересных предрассудков и примет

С новолунием связано немало предрассудков и примет.
Суеверия и приметы, связанные с новолунием, имеют свои корни в народных верованиях и традициях. Вот несколько интересных предрассудков и примет, связанных с этим периодом:
-
Записать свои желания: Верится, что во время новолуния желания и намерения обладают особой силой. Запишите свои желания на бумаге во время новолуния, а затем храните эту бумагу вблизи себя, возможно, под подушкой или портфелем. Согласно верованиям, когда ваши желания будут усилены энергией новолуния, они исполнятся.
-
Распускать волосы Некоторые считают, что распускание волос во время новолуния может приносить дополнительную красоту и привлекательность. Этот предрассудок считается символом открытости и увольнения.
-
Заряжаемые кристаллы: новолуние считается временем зарядки и восстановления энергии. Разместите свои кристаллы под луч новолуния в течение ночи, чтобы зарядить их положительной энергией. Считается, что это улучшает их мощность и эффективность.
-
Делать пожелания на первый лунный луч: Когда впервые появляется новолуние на небосводе, можно сделать пожелание, увидев ее. Считается, что это особый момент, когда ваши пожелания будут иметь особую силу.
-
Выполнять ритуалы или медитацию со свечами: Разместите свечи в соответствии со своими намерениями или целями во время новолуния и наблюдайте за их пылким огнем, выполняя ритуалы или медитируя. Считается, что свечи усиливают подключение к внутреннему миру и укрепляют направленность.
Следует заметить, что эти предрассудки и приметы являются частью народных традиций и верований и не имеют подтверждения. Это только интересные аспекты, которые могут иметь символический вес и придать особое значение вашим ритуалам во время новолуния. Их следует воспринимать с открытым разумом и как отдельные выражения духовности и личной практики.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
Читайте также: