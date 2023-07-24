Як заточити тертку, буде як нова

Тертка - потрібний девайс на будь-якій кухні. Навіть якщо на кухні у вас є блендер, кухонний комбайн без тертки ніяк. Без неї не обходиться приготування страви. Однак, з часом тертка починає погано дрібнити овочі, її леза тупіють. Але не спішіть викидати тертку. Насправді можна самостійно заточити кухонне начиння. Для цього згодяться засоби, які є у кожної господині.

Розповідаємо, як заточити тертку.

Як заточити тертку наждачним папером

Перший спосіб заточити тертку – це використовувати наждачний папір різної зернистості. Спочатку використовуйте більш зернистистий папір P120 і шліфуйте так, наче щось натираєте. Далі візьміть папір P180 з меншою зернистістю.

Тертку можна заточити фольгою

Щоб зробити тертку гострою, візьміть шматочок фольги, зімніть її у кульку. Після цього спробуйте натерти зім'яту фольгу на тертці. Завдяки фользі можна заточити навіть тертку для корейської моркви, з найдрібнішими отворами. Дрібні леза стануть гострими.

Як заточити тертку ножем чи викруткою

Найдовше, мабуть, буде точити тертку ножем. Для цього підійде ніж з тонким лезом. Потрібно вставити ніж по черзі в кожен отвір терки та обережно прокрутити його декілька разів. Леза стануть дуже гострими.

Подібним чином можна заточити тертку викруткою - просто візьміть її та прокрутіть в отворі, намагаючись міцно притиснути метал до лез. Потрібно пройтися по кожному з лез.

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