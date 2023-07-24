Как заточить терку: будет, как новая

Терка – нужный девайс на любой кухне. Даже если на кухне у вас есть блендер, кухонный комбайн без терки никак. Без нее не обходится приготовление блюда. Однако со временем терка начинает хуже натирать, ее лезвия тупеют. Но не спешите выбрасывать терку. На самом деле можно самостоятельно заточить кухонную утварь. Для этого пригодятся средства, которые есть у каждой хозяйки.

Рассказываем, как заточить терку.

Как заточить терку наждачной бумагой

Первый способ заточить терку – это использовать наждачную бумагу разной зернистости. Сначала используйте более зернистую бумагу P120 и шлифуйте так, словно что-то натираете. Далее возьмите бумагу P180 с меньшей зернистостью.

Терку можно заточить фольгой.

Чтобы сделать терку острой, возьмите кусочек фольги, сомните ее в шарик. После этого попробуйте натереть смятую фольгу на терке. Благодаря фольге можно заточить даже терку для корейской моркови с мельчайшими отверстиями. Мелкие лезвия станут острыми.

Как заточить терку ножом или отверткой

Дольше всего, пожалуй, будет точить терку ножом. Для этого подойдет нож с тонким лезвием. Необходимо вставить нож поочередно в каждое отверстие терки и осторожно прокрутить несколько раз. Лезвия станут очень острыми.

Подобным образом можно заточить терку отверткой – просто возьмите ее и прокрутите в отверстии, стараясь крепко прижать металл к лезвиям. Нужно пройтись по каждому из лезвий.

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