Как сделать махровые полотенца мягкими и пушистыми

Как правильно стирать полотенца, чтобы они были мягкими, как их сушить, что нужно сделать, чтобы "реанимировать" "старые" полотенца, какие полотенца используют в гостиницах — читайте в материале ТСН.ua

Чтобы полотенца служили длительное время и всегда оставались такими, будто их только что купили в магазине, нужно знать несколько правил и не забывать о них, приступая к очередной стирке.

Как сделать полотенца мягкими и пушистыми после стирки

На мягкость полотенец оказывает значительное влияние качество воды. К сожалению, наша вода содержит много солей, оседающих на волокнах ткани и тем самым разрушающих ее.

Смягчить воду может двумя способами:

Для стирки использовать специальные гели или жидкие моющие средства. В таком случае жидкие средства помогают изделию дольше сохранять начальную мягкость по сравнению с порошками. Используйте средства для стирки высокого качества, которые не содержат агрессивных химических компонентов, таких как хлор и фосфаты. Если используется стиральный порошок, прополоскать изделие лучше несколько раз.

Для смягчения жесткой воды используйте столовый 9% уксус. Его добавляют в барабан машины в количестве 100 мл 10 л воды.

Стирать полотенца лучше в деликатном режиме при температуре воды не более +60 °С. Чем короче стирка, тем мягче будет ткань после высыхания.

Выбирая кондиционер для стирки махровых изделий, отдавайте предпочтение средствам, изготовленным на основе силикона.

Что нельзя делать с махровыми полотенцами, так это кипятить их. Если на изделиях есть загрязнение, их сначала нужно вывести соответствующими средствами, а затем стирать.

Некоторые хозяйки при стирке пушистых полотенец используют специальные средства— резиновые шарике, которые помещают в барабан машины вместе с грязными вещами. Шарики вращаются вместе с бельем, разбивают волокна и не дают изделиям собираться в кучу.

Отжимать махровое изделие следует на небольших оборотах, можно вообще не отжимать, а позволить воде стечь, так полотенца будут мягче. Сушить лучше на улице в вертикальном положении, развесив на веревке и горизонтальном, разложив на ровной поверхности. Важно не пересушивать полотенца и не вывешивать их под солнечные лучи.

Как вернуть былую мягкость полотенцам

Наверное, у многих есть любимые полотенца, которые не хочется выбрасывать.

Чтобы "реанимировать" махровое полотенце, которое стало жестким после стирки с порошком, оставьте его на ночь в холодной воде. А полотенца, которые уже длительное время используются, можно постирать в растворе поваренной соли.

Какие махровые полотенца используют в отелях

Бывает и так, что все вышеперечисленные методы не помогают. Проблема кроется в качестве самого полотенца. Чтобы полотенце оставалось мягким после стирки, он должно быть изготовлено из натуральных материалов без включения примесей из синтетики. Такие полотенца мягкие, плотные и отлично поглощают влагу. Именно такие полотенца чаще всего используют в отелях.

Чем больше в махровом полотенце искусственных материалов, тем хуже полотенце впитывает воду. Для мягкости важна и длина петель на поверхности махрового полотенца. Чем длиннее петли махрового полотенца, тем мягче полотенце и лучше водопоглощение. Очень длинные петли на поверхности махрового полотенца будут легко цепляться, а махровые полотенца со слишком короткими петлями поглощают меньше воды, так что разумно вьбирать махровые полотенца со средней длиной петли.

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