Як зробити махрові рушники м'якими та пухнастими

Як правильно прати рушники, щоб вони були м'якими, як їх сушити, що потрібно зробити, щоб "реанімувати" "старі" рушники, які рушники використовують в готелях — читайте в матеріалі ТСН.ua

Щоб рушники служили тривалий час і завжди залишалися такими, ніби їх щойно купили в магазині, треба знати декілька правил та не забувати про них, приступаючи до чергового прання.

Як зробити рушники м'якими та пухнастими після прання

На м'якість рушників значно впливає якість води. На жаль, наша вода містить багато солей, які осідають на волокнах тканини та тим самим руйнують її.

Пом'якшити воду можна двома способами:

Для прання використовувати спеціальні гелі або рідкі миючі засоби. У такому разі рідкі засоби допомагають виробу довше зберігати початкову м'якість у порівнянні з порошками. Використовуйте засоби для прання високої якості, які не містять таких агресивних хімічних компонентів, як хлор та фосфати. Якщо використовується пральний порошок, прополоскати виріб краще декілька разів.

Для пом'якшення твердої води використовуйте столовий 9% оцет. Його додають у барабан машини у кількості 100 мл на 10 л води.

Прати рушники краще в делікатному режимі за температури води не більше +60 °C. Чим коротше прання, тим м'якшою буде тканина після висихання.

Вибираючи кондиціонер для прання махрових виробів, віддавайте перевагу засобам, виготовленим на основі силікону.

Що не можна робити з махровими рушниками, так це кип'ятити їх. Якщо на виробах є забруднення, їх спочатку потрібно вивести відповідними засобами, а тоді прати.

Деякі господині при пранні пухнастих рушників використувують спеціальні засоби — гумові кульки, які поміщають у барабан машини разом із брудними речами. Кульки обертаються разом із білизною, розбивають волокна і не дають виробам збиратися до купи.

Віджимати махрові вироби слід на невеликих обертах, можна взагалі не віджимати, а дозволити воді стекти, так рушники будуть м'якшими. Сушити краще на вулиці у вертикальному положенні, розвісивши на мотузці, і горизонтальному, розклавши на рівній поверхні. Важливо не пересушувати рушники та не вивішувати їх під сонячне проміння.

Як повернути колишню м'якість рушникам

Напевно, у багатьох є улюблені рушники, які не хочеться викидати.

Щоб "реанімувати" махровий рушник який став жорстким після прання з порошком залиште його на ніч у холодній воді. А рушники, які вже тривалий час використовуються можна випрати в розчині кухонної солі.

Які махрові рушники використовують в готелях

Буває і так, що всі перераховані вище методи не допомагають. Проблема криється в якості самого рушника. Щоб рушник залишався м'яким після прання він повинен бути виготовлений з натуральних матеріалів без включення домішок із синтетики. Такі рушники м'які, щільні та чудово поглинають вологу. Саме такі рушники найчастіше використовують в готелях.

Чим більше в махровому рушнику штучних матеріалів, тим гірше рушник вбирає воду. Для м'якості важлива і довжина петель на поверхні махрового рушника. Чим довше петлі махрового рушника, тим м'якше рушник і краще водопоглинання. Дуже довгі петлі на поверхні махрового рушника будуть легко чіплятися, а махрові рушники із занадто короткими петлями поглинають менше води, так що розумно вибирати махрові рушники із середньою довжиною петлі.

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