Як часто потрібно прати постільну білизну — третина британців робить це раз на рік

Як часто рекомендують міняти постільну білизну, від яких факторів це залежить, як часто перуть постіль британці, читайте в матеріалі ТСН.ua

Згідно з опитуванням, проведеним у 2012 році Національним фондом сну, 91% людей змінюють простирадла раз на два тижні, інші дослідження свідчать, що більшість людей у ​​всьому світі змінює простирадла, підковдри та наволочки приблизно раз на місяць, третина неодружених чоловіків у світі робить це раз на три місяці.

Першість у змаганні по частоті прання займають британці. Згідно з опитуванням компанії Hammonds Furniture, в якому взяло участь 2 тис. осіб 30% опитаних британців перуть постільну білизну не частіше ніж 1 раз на рік. З такою самою періодичністю 36% британців чистять ковдри.

При цьому 40% британців перуть рушники після кожного використання, а 45% - після п'ятого витирання. Однак, з білизною справи йдуть не так добре.

Наприклад, аж 25% чоловіків змінюють труси на нові лише після п'ятого використання, серед жінок таке практикує 15%. А ось прати бюстгальтер після кожного п'ятого вдягання вирішує 55% жінок.

Все це робить мешканців Великобританії ще тими замазурами.

Наведені дані свідчать, що мільярди людей не уявляють, що саме відбувається з постільною білизною вже наступного дня після того, як її постелили. Адже візуальна чистота зовсім не означає, що воно залишається таким же свіжим, як одразу після прання.

Як часто міняти чи прати постільну білизну

Згідно з опитуванням, проведеним у 2012 році Національним фондом сну, 91% людей змінюють простирадла раз на два тижні. Хоча це загальноприйняте практичне правило, дерматологи рекомендують міняти комплект постільної білизни щотижня або раз в 10 днів.

Багато фахівців рекомендують щотижневе прання якщо:

у вас алергія чи астма і ви чутливі до пилу,

у вас інфекція або поразка на частині шкіри, яка стикається з простирадлами або подушками,

якщо ви надмірно потієте,

якщо з вами у ліжку спить ваш домашній улюбленець,

якщо у вас звичка їсти в ліжку,

ви лягаєте спати, не прийнявши душ,

якщо ви спите голим.

Ті, хто не регулярно пере постіль з більш ймовірністю піддаєтеся впливу грибків, бактерій, пилку, вовни тварин. У людей, які страждають від астми та алергії, симптоми хвороби можуть посилитись. Навіть здорова людина може відчути закладеність носа та чхання після нічного сну на нечистих простирадлах

Що стосується інших постільних речей, пледів та пухових ковдр, їх слід прати щотижня або раз на два тижня. Особливо небезпечні як джерела грибків пір'яні подушки та подушки з синтетичним наповнювачем. Такі подушки рекомендують міняти або хоча б чистити раз на рік чи два. Ковдри можуть прослужити від 15 до 20 років при використанні з чохлом та регулярному пранню або хімічному чищенню.

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