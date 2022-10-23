Як витрачати менше електроенергії під час прання: корисні правила

Під час експлуатації пральної машини можна економити електроенергію, якщо використовувати певні функції і режими прання. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Експерти однієї з українських компаній-електропостачальників розповіли РБК-Україна, як максимально ефективно використовувати всі можливості цієї побутової техніки.

Коли пральна машина нагріває воду до 60 градусів, вона використовує вдвічі більше електроенергії, ніж за 30 градусів. Насправдні, якщо ваша білизна не сильно забруднена, то зменшеного температурного режиму може бути цілком достатньо. А ще 30 градусів більш доречні, коли йдеться про речі з делікатних тканин. Сучасні мийні засоби та порошки також допомагають знизити потребу в використанні високих температур під час прання.

Перед пранням варто заповнювати барабан пральної машинки мінімум на 3/4 від допустимої ваги. Прати маленьку кількість речей нераціонально з точки зору використання електроенергії, адже чим частіше ви вмикаєте прилад, тим більше світла вона буде споживати. При цьому заповнення барабана не має значення. Однак, не варто також його перевантажувати. Це може збільшити споживання електроенергії на 10-15%.

Експерти YASNO зауважили, що пральна машина-автомат може витрачати близько 15% електроенергії від тої, що споживає родина. А тому ще під час вибору побутової техніки важливо звертати увагу на клас енергоспоживання. Краще обирати А або А+. Взагалі, чим далі за алфавітом йдуть літери латиниці, тим більше пральна машина буде споживати електроенергії.

Для споживання меншої кількості електроенергії варто обирати функцію швидкого прання. Також обов'язково використовуйте ті програми, які найбільше підходять для певного типу речей.

Перед увімкненням приладу обробіть плями на одязі, так вам не потрібно буде використовувати попереднє ополіскування. Так можна зекономити не лише світло, але й воду.

Також не використовуйте велику кількість порошку для прання. Через це буде утворюватися багато піни, тому пральна машина буде частіше зливати воду і знову заповнювати барабан.

Якщо у вашому будинку встановлений двозонний лічильник (який дозволяє платити вдвічі менше за електроенергію, що використовується від 23:00 до 07:00), можна встановлювати прання на таймер відкладеного старту. Тоді пральна машинка буде запускатися автоматично вночі.