Как тратить меньше электроэнергии во время стирки: полезные правила

Во время эксплуатации стиральной машины можно экономить электроэнергию, используя определенные функции и режимы стирки. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Эксперты одной из украинских компаний-электропоставщиков рассказали РБК-Украина, как максимально эффективно использовать все возможности этой бытовой техники.

Когда стиральная машина нагревает воду до 60 градусов, она использует вдвое больше электроэнергии, чем при 30 градусах. На самом деле, если ваше белье не сильно загрязнено, то уменьшенного температурного режима может быть вполне достаточно. А еще 30 градусов уместнее, когда речь идет о вещах из деликатных тканей. Современные моющие средства и порошки также помогают снизить потребность в использовании высоких температур во время стирки.

Перед стиркой следует заполнять барабан стиральной машинки минимум на 3/4 от допустимого веса. Стирать небольшое количество вещей нерационально с точки зрения использования электроэнергии, ведь чем чаще вы включаете прибор, тем больше света он будет потреблять. При этом заполнение барабана не имеет значения. Однако не стоит также его перегружать. Это может увеличить потребление электроэнергии на 10–15%.

Эксперты YASNO отметили, что стиральная машина-автомат может тратить около 15% электроэнергии от потребляемой семьей. Поэтому еще при выборе бытовой техники важно обращать внимание на класс энергопотребления. Лучше выбирать А или А+. Вообще, чем дальше по алфавиту идут буквы латиницы, тем больше стиральная машина будет потреблять электроэнергии.

Для потребления меньшего количества электроэнергии следует выбирать функцию быстрой стирки. Также обязательно используйте те программы, которые наиболее подходят для определенного типа вещей.

Перед включением прибора обработайте пятна на одежде, так что вам не нужно будет использовать предварительное ополаскивание. Так можно сэкономить не только свет, но и воду.

Также не используйте большое количество стирального порошка. Из-за будет образовываться много пены, поэтому стиральная машина будет чаще сливать воду и снова заполнять барабан.

Если в вашем доме установлен двухзонный счетчик (который позволяет платить вдвое меньше электроэнергии, используемой от 23:00 до 07:00), можно устанавливать стирку на таймер отложенного старта. Тогда стиральная машинка будет запускаться автоматически ночью.