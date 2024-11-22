В Україні створюють штаби ППО: перший уже працює в Києві — джерела в Генштабі

Штаб протиповітряної оборони в українській столиці було створено 19 листопада.
В Україні почали створювати штаби протиповітряної оборони, перший з них уже працює в Києві.
Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерела в Генштабі ЗСУ.
За інформацією співрозмовників видання, штаб протиповітряної оборони в Києві було створено 19 листопада.
Такі ж структури повинні з’явитися найближчим часом у двох областях – Сумській і Харківській.
Які завдання виконуватимуть штаби ППО, джерела не уточнили.
Окрім того, з тих самих джерел стало відомо, що до кінця листопада 2024 року в Збройних силах України буде представлено концепцію реформування української армії, яка перейде на систему "корпус-бригада".
Нагадаємо, у п'ятницю, 22 листопада, стало відомо, що Канада передала Україні систему ППО NASAMS вартістю понад 300 мільйонів доларів США.
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