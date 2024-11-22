Україну атакувало 114 безпілотників: як спрацювала ППО

Упродовж п’ятниці, 22 листопада, російська терористична армія атакувала Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із російського міста Орла. Загалом виявлено та здійснено супровід 114 повітряних цілей противника.

Про результати роботи української ППО повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

До відбиття нападу залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 17.30 протиповітряною обороною збито 64 ворожих безпілотники, переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах.

41 безпілотник — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони.

Ще два російські БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії та Білорусі.

Нагадаємо, вранці 22 листопада російські "Шахеди" атакували житловий мікрорайон у місті Суми. Цього разу дрони, якими били окупанти, були споряджені шрапнеллю.