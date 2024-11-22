Жах у Сумах: "Шахеди" зі шрапнеллю атакували житлові будинки

Вранці 22 листопада російські "Шахеди" атакували житловий мікрорайон у місті Суми. Цього разу дрони, якими били окупанти, були споряджені шрапнеллю. Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. Внаслідок ворожого удару є багато постраждалих.

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Удар по Сумах

Ані дня без нових обстрілів. У ніч проти 22 листопада російські загарбники запустили ударні дрони в напрямку України. Областями ширилися повітряна тривога. О 1:57 військові повідомили про виявлення перших ворожих безпілотників у Сумській області. Над цим регіоном вони кружляли аж до ранку, поки таки не накоїли лиха.

У Сумах було чути чотири вибухи у проміжку від 5:09 до 5:48. Про перших постраждалих повідомив виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар.

Пізніше він розповів, що на місці, де пролунав другий вибух у Сумах, також була загибла людина.

Тоді ж Артем Кобзар розповів, що через чергову загрозу атаки "Шахедів" у місті триває робота протиповітряної оборони. Та закликав місцевих мешканців відійти від вікон.

Удар "Шахедами" по житловому мікрорайону

Як розповіли у Сумській обласній військовій адміністрації, російські терористи цієї ночі атакували "Шахедами" житловий мікрорайон міста Суми:

"Попередньо, є постраждалі. Людям надається необхідна допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи. Наслідки атаки росіян уточнюються".

О 6:47 в ОВА уточнити, що внаслідок атаки росармії по житловому мікрорайону у Сумах, за попередніми даними, загинули дві людини, 10 – отримали поранення різного ступеня тяжкості. А вже за 10 хв. кількість постраждалих зросла:

"Внаслідок атаки росіян по житловому мікрорайону, попередньо, 2 людини загинули, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості".

Ліквідація наслідків

Таку кількість постраждалих підтвердили і фахівці ДСНС. Рятувальники одночасно працювали за декількома адресами. Ліквідували осередки горіння та провели обстеження територій. Із багатоквартирного житлового будинку, який зазнав значних пошкоджень, співробітники ДСНС деблокували двох постраждалих та передали до карети "швидкої". Ось такий вигляд мав ранок звичайних цивільних людей у Сумах.

Як розповіли в Сумській міській раді, від 8:00 розпочав роботу Штаб з ліквідації наслідків влучань ворожих дронів:

"Представники штабу працюватимуть на двох локаціях: у школах № 15 і № 2. Прийматимуть заяви від постраждалих на обстеження житла та консультуватимуть з інших питань. З собою необхідно мати: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також документи, що засвідчують право власності на майно".

Прокуратура розпочала розслідування

Водночас в Офісі генерального прокурора повідомили, що за даними слідства, 22 листопада 2024 року близько 05:10 окупанти трьома безпілотниками атакували цивільну інфраструктуру міста Суми. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, транспортні засоби, станція техобслуговування.

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)".

Дрони зі шрапнеллю

До слова, дрони, які стали причиною цього жахливого ранку у Сумах і відібрали життя двох українців, були спорядженими шрапнеллю. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в коментарі "Суспільному". Він зазначив, що така зброя призначена виключно для знищення людей. Як бачимо, росіяни мають на меті знищити саме цивільне населення України. Це доводить і їхня попередня атака на Суми.

Попередня атака на Суми

Напередодні росіяни завдали ще одного цинічного удару по місту. Окупанти вгатили балістикою просто у житловий будинок! 11 загиблих, серед яких – діти, кілька десятків поранених. Крики людей, хрускіт скла і пожежа – це перші хвилини після удару росіян по багатоповерхівці.

Місто атакували саме в момент, коли люди лягали спати, трохи раніше 9-ї вечора. Район, куди окупанти вгатили балістикою, густо забудований. Удар припав по двору із п’яти дев’ятиповерховими житловими будинками, який побудований по типу колодязя.

В. о. міського голови Сум Артем Кобзар вже згодом повідомив, що з будинку треба евакуювати сотні людей, і заявив, що є дуже багато поранених і загиблих.

Загалом із пошкоджених будинків вивезли до 500 людей. Сумська міська рада заявила, що громада готова надати тимчасові помешкання тим, кому ніде заночувати. У дитсадку поряд із місцем влучання розгорнули штаб допомоги. На ранок 18 листопада стало відомо, що цифра постраждалих стрімко зросла: 89 поранених внаслідок цинічного удару рашистів, з них – 11 дітей. Ще 11 людей загинули, з них двоє дітей – це 9-річний хлопчик та 14-річна дівчина.

Але і це ще не все. Трохи за північ ворог ракетами, імовірно, балістичними, атакував критичну інфраструктуру Сум – після цього місто залишилося без світла. Лікарні, куди постійно прибували поранені, почали працювати на генераторах.

Відключення світла

До слова, сьогодні шум генераторів можна буде почути по всій країні. 22 листопада в Україні світло вимикатимуть впродовж 16 годин – від 6:00 до 22:00. Про це повідомило "Укренерго". За даними компанії, обмеження електропостачання застосовуватимуть у різних обсягах. Від 6:00 до 7:00 та від 18:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень, а від 7:00 до 18:00 – дві черги. У компанії пояснили, що причиною обмежень є пошкодження енергетичних об’єктів унаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії по території України 17 листопада:

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання".

Крім цього, обсяг і час застосування обмежень може змінюватися протягом доби. Актуальну інформацію можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття родинам загиблих та бажаємо скорішого одужання постраждалим внаслідок удару у Сумах. Росія обов’язково буде покарана за горе кожного українця, а світло переможе темряву.

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