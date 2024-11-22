Чому досвідчені господині не викидають пластикові кришечки: 6 корисних ідей для дому

У світі, де переробка відходів стає все більш актуальною темою, важливо знаходити креативні способи повторного використання пластикових предметів.

Не варто викидати пластикові кришки від пляшок, адже їм можна подарувати друге життя. Розповідаємо про кілька цікавих ідей щодо перетворення звичайних кришечок на корисні предмети для побуту.

Що зробити з пластикових кришечок: 6 цікавих ідей

Дозатор для візерункових млинців. Візьміть літрову пластикову пляшку з кришечкою. Нагрійте кришечку, тримаючи плоскогубцями над конфоркою, доки пластик не стане м’яким. Потім зубочисткою проткніть кришечку зсередини і дочекайтеся, поки затвердіє носик. Обріжте кінчик носика, щоб утворився канал. Тепер можна заливати тісто в пляшку, закрутити кришкою та створювати будь-які візерунки з тіста на сковороді. Бирки для рослин. На кришці можна написати сорт рослини чи номер, а в зошиті розшифрувати символ. Потім такий маркер треба нанизати на мотузочку і підв’язати рослину. Палітра для фарб. Кришки часто використовують замість палітри для фарб. Підставка під гаряче. Для гарячих чашок або тарілок підставка з пластикових кришок буде ідеальним рішенням. Килимок у ванну. Нагрітою голкою зробіть отвори з обох боків кришечок. З'єднайте кришки між собою волосінню чи дротом, формуючи килимок потрібного розміру. Такий килимок чудово підійде для ванної чи передпокою. Розвивальна іграшка для дітей. Намалюйте букви на пластикових кришках, зберіть їх у набори, додайте невелике зображення - і вийде "розвивалка"-конструктор.

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