Чи можна підігрівати каву в мікрохвильовій печі: експерти дали чітку відповідь

Жоден ранок не обходиться без запашного напою, який бадьорить і заряджає енергією на весь день.
Розповідаємо, чи можна підігріти каву в мікрохвильовці, як це вплине це на якість і смак напою.
Чи можна підігріти каву в мікрохвильовці: відповідь експертів
Так, напій можна підігрівати у мікрохвильовій печі, адже це зручно та швидко. Однак, щоб кава не втратила свого насиченого аромату та смаку, треба дотримуватися кількох простих правил під час її підігрівання.
- Посуд. Необхідно вибрати ємність для використання у мікрохвильовці. Напій можна гріти в скляній та керамічній чашці. Не слід ставити до мікрохвильової печі пластикові чи металеві ємності, вони можуть виділяти в напій хімічні речовини під час нагрівання.
- Час. Не варто підігрівати каву більше 30 секунд, інакше вона втратить свій смак та аромат. Якщо тридцяти секунд замало, підігрівайте з інтервалами, у перервах помішуйте напій, щоб забезпечити рівномірне нагрівання.
- Не можна кип’ятити. Якщо кава закипить під час нагрівання, її смак зіпсується, вона може стати гіркою.
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