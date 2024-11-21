Чому не варто прати ввечері: ці причини геть відіб'ють таке бажання

Через брак часу домашні справи доводиться відкладати на вечір, якщо у цей час готувати їжу чи прибирати можна, то від прання краще утриматися.

Розповідаємо, чому не можна прати ввечері, якими негараздами це може обернутися.

Чому не рекомендоване вечірнє прання: названо 4 об’єктивні причини

За народними прикметами прати ввечері заборонено, навіть якщо це робить пральна машина. А наші предки вірили, що це може залучити в дім різноманітні біди та накликати на членів родини хвороби. Також вважається, що не можна сушити постільну білизну вночі, бо це також негативно позначиться на здоров’ї тих, хто на ній спатиме.

У сучасних реаліях також варто враховувати всі незручності, які може спричинити вечірнє прання.

По-перше, за холодної погоди випрані речі не встигнуть висохнути до ранку.

за холодної погоди випрані речі не встигнуть висохнути до ранку. По-друге, все одно зранку доведеться знімати, прасувати та складати випрані речі, що також дуже незручно, особливо для тих, хто поспішає на роботу.

все одно зранку доведеться знімати, прасувати та складати випрані речі, що також дуже незручно, особливо для тих, хто поспішає на роботу. По-третє, вологі випрані речі не можна залишати на ніч. Якщо їх не забрати із пральної машинки, це може спровокувати появу плісняви та неприємного запаху.

вологі випрані речі не можна залишати на ніч. Якщо їх не забрати із пральної машинки, це може спровокувати появу плісняви та неприємного запаху. По-четверте, гучна робота пральної машинки ввечері може заважати сусідам, які почуватимуться дискомфортно і не матимуть змоги відпочити після робочого дня.

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