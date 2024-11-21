Почему не стоит стирать вечером: эти причины отобьют такое желание

За неимением времени домашние дела приходится откладывать на вечер, если в это время готовить еду или убирать можно, то от стирки лучше воздержаться.

Рассказываем, почему нельзя стирать вечером, какими неурядицами это может обернуться.

Почему не рекомендована вечерняя стирка: названы 4 объективные причины

По народным приметам стирать вечером запрещено, даже если это делает стиральная машина. Наши же предки верили, что это может привлечь в дом разнообразные беды и навлечь на членов семьи болезни. Также считается, что нельзя сушить постельное белье ночью, потому что это также негативно отразится на здоровье тех, кто на нем будет спать.

В современных реалиях также стоит учитывать все неудобства, которые может повлечь за собой вечерняя стирка.

Во-первых, в холодную погоду постиранные вещи не успеют высохнуть до утра.

в холодную погоду постиранные вещи не успеют высохнуть до утра. Во-вторых, все равно утром придется снимать, гладить и складывать постиранные вещи, что тоже очень неудобно, особенно для тех, кто спешит на работу.

все равно утром придется снимать, гладить и складывать постиранные вещи, что тоже очень неудобно, особенно для тех, кто спешит на работу. В-третьих, влажные постиранные вещи нельзя оставлять на ночь. Если их не убрать из стиральной машинки, это может спровоцировать появление плесени и неприятного запаха.

влажные постиранные вещи нельзя оставлять на ночь. Если их не убрать из стиральной машинки, это может спровоцировать появление плесени и неприятного запаха. В-четвертых, громкая работа стиральной машинки вечером может мешать соседям, которые будут чувствовать себя дискомфортно и не смогут отдохнуть после рабочего дня.

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