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Ці прилади не можна вимикати з мережі за жодних умов, і ось чому

Ці прилади не можна вимикати з мережі за жодних умов, і ось чому

Які прилади не можна вимикати з розетки / Фото: Freepik

Деякі прилади необхідно завжди тримати увімкненими, інакше вони можуть зламатися.

Які пристрої не можна вимикати з мережі: поради експертів

  • OLED-телевізор має бути постійно увімкненим у розетку, інакше він довго не прослужить. Річ в тому, що OLED-екранові треба деякий час, щоб оновити пікселі. Якщо цей процес постійно переривати, екран може просто "вигоріти".
  • Струменевий принтер також не слід вимикати — достатньо натиснути кнопку. Якщо прилад вимкнути, друкувальна головка не перейде в коректний режим очікування, після увімкнення принтер запустить цикл очищення, з’їдаючи чорнило.
  • Wi-Fi-роутер. Експерти не рекомендують вимикати прилад на ніч, щоб не збити налаштувань. Розробники рекомендують перезавантажувати роутер не більше одного разу на місяць. Якщо його вимкнути з розетки, це вже й буде те саме перезавантаження.

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