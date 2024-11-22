Ці прилади не можна вимикати з мережі за жодних умов, і ось чому

Деякі прилади необхідно завжди тримати увімкненими, інакше вони можуть зламатися.
Які пристрої не можна вимикати з мережі: поради експертів
- OLED-телевізор має бути постійно увімкненим у розетку, інакше він довго не прослужить. Річ в тому, що OLED-екранові треба деякий час, щоб оновити пікселі. Якщо цей процес постійно переривати, екран може просто "вигоріти".
- Струменевий принтер також не слід вимикати — достатньо натиснути кнопку. Якщо прилад вимкнути, друкувальна головка не перейде в коректний режим очікування, після увімкнення принтер запустить цикл очищення, з’їдаючи чорнило.
- Wi-Fi-роутер. Експерти не рекомендують вимикати прилад на ніч, щоб не збити налаштувань. Розробники рекомендують перезавантажувати роутер не більше одного разу на місяць. Якщо його вимкнути з розетки, це вже й буде те саме перезавантаження.
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