До Білорусі залетіли понад 10 "Шахедів": польоти тривають

До Білорусі протягом ночі проти 22 листопада залетіли понад 10 російських безпілотників "Шахед".

Про це повідомив моніторинговий телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що понад 10 "Шахедів" за ніч залітали до Білорусі і заходи продовжуються.

"Останній дрон залетів 5 хвилин тому з боку Овруча в районі між Лельчицями та Єльськом. Повне зведення буде пізніше", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 22 листопада в половині областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування російських дронів.

Згодом стало відомо, що росіяни вдарили "Шахедами" по Хмельницькій області. Спрацювали сили ППО, але є руйнування.

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