В Беларусь залетели более 10 "Шахедов": полеты продолжаются

В Беларусь в течение ночи на 22 ноября залетели более 10 российских беспилотников "Шахед".

Об этом сообщил мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что более 10 "Шахедов" за ночь залетали в Беларусь и продолжаются заходы.

"Последний дрон залетел 5 минут назад со стороны Овруча в районе между Лельчицами и Ельском. Полная сводка будет позже", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 22 ноября в половине областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения российских дронов.

Впоследствии стало известно, что россияне ударили "Шахедами" по Хмельницкой области. Сработали силы ПВО, но есть разрушения.

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