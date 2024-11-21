Венгрия развернет ПВО на востоке страны: Будапешт боится "эскалации"

Венгрия решила развернуть системы противовоздушной обороны в районах страны, которые расположены ближе к границе с Украиной.

Об этом объявил венгерский министр обороны Кристоф Шалай-Бобровницкий, сообщает Telex.

По его словам, Венгрия боится, что разрешение США относительно ударов американским вооружением вглубь территории России якобы может спровоцировать Москву. Политик решил усилить восточную часть страны средствами ПВО, потому что война в Украине "достигла беспрецедентного масштаба и перешла в самую опасную фазу".

Шалай-Бобровницкий напомнил об утверждении кремлевским диктатором Владимиром Путиным обновленной ядерной доктрины, предусматривающей расширение возможных условий применения ядерного оружия.

Как сообщалось, в нескольких километрах от Калининградской области Польша разместила южнокорейские танки K2. Танки прибыли в часть в польском городе Бранево. Они известны своими передовыми технологическими решениями.

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