Как обычные лимоны помогут почистить духовку

Приготовьте эффективное и нетоксичное средство, которое поможет очистить духовку от грязи и жира.

На странице ADDITIVE-FREE LIFESTYLE рассказали об интересном способе, как почистить духовку с помощью лимона, не используя никаких химических средств.

Все что вам понадобится, это 2-3 лимона, которые необходимо нарезать кусочками и положить в ёмкость, залив обычной водой. Лимоны необходимо выпекать в разогретой до 200°Cдуховке, 30 минут.

Затем, выключите духовку и оставьте дверцу закрытой, чтобы вода с лимоном остыла. Образующийся пар распарит духовку и облегчит удаление жира и загрязнений.

Когда духовка и вода остынут до комфортной температуры, откройте дверцу и приступайте к чистке. Сначала используйте мочалку, чтобы аккуратно протереть стекло и внутренние поверхности духовки. Для лучшего эффекта смочите мочалку в воде, которая оставшейся в ёмкости с лимоном. Если загрязнения не исчезают, можете использовать сам лимон: протрите им загрязненные участки, чтобы удалить стойкие пятна.

Будьте осторожны при очистке, чтобы не повредить поверхность. Используйте мочалку, которая не поцарапает стекло. Важно избегать попадания воды на электрические детали духовки, чтобы не повредить их. После завершения очищения дайте духовке просохнуть во избежание образования остаточной влаги.

Если у вас много въевшейся грязи, процедуру необходимо повторить 2 раза.

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