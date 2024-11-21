Цены на овощи: в Украине подешевел один из базовых овощей

В Украине наблюдается понижение цен на морковь. Это связано с тем, что спрос на этот овощ остается достаточно низким.

Об этомсообщили аналитики проекта EastFruit.

По данным производителей, оптовые компании осуществляют закупки моркови по необходимости, потому что предпочитают не закладывать продукцию на длительное хранение, что отрицательно сказывается на общем уровне цен.

Так, по состоянию на 20 ноября производители отгружали морковь по 15-23 грн/кг ($0,36-0,56/кг), в зависимости от качества и объемов овощных партий, что в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее.

Аналитики отметили, что основной причиной снижения цен на корнеплоды является сезонное увеличение предложения на фоне достаточно сдержанного спроса на продукцию.

"Поэтому, стремясь активизировать продажу, фермеры вынуждены пересматривать отпускные цены на морковь в сторону понижения", – говорится в сообщении.

Также эксперты подчеркнули, что, несмотря на снижение цен, сейчас морковь в Украине стоит в среднем в 2,4 раза дороже, чем в аналогичный период 2023 года. Отраслевые эксперты такую разницу цен связывают с достаточно резким снижением урожайности этого корнеплода из-за аномально засушливого лета.

Ранее сообщалось, что в Украине уже в ноябре подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: