Цены будут "космическими": когда в Украине снова подорожают продукты

Цены на продукты в Украине растут с каждым месяцем, однако в ноябре ожидается настоящий бум на отдельные категории товаров.

Об этом " Главреду " рассказали эксперты.

В частности, экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин объяснил, что повлияет на рост цен в следующем месяце увеличения инфляции.

"Самые дешевые цены у нас в августе-сентябре. Затем все растет в цене — это видно по овощам борщевой группы (картофель, лук репчатый, морковь, свекла, капуста). Единственное, что может остановиться в цене — это дорогие продукты, на которые будет снижаться спрос населения из-за снижения покупательной способности", – сказал он.

К примеру, картофель вырос в цене уже почти на 70%, а борщевая группа на 40-45%. В дальнейшем сложно спрогнозировать, насколько вырастут эти продукты в стоимости. Все будет зависеть от макроэкономического финансирования и стабильности гривни по отношению к доллару и евро.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук уточнил, что из-за роста цен на овощи, их будут закладывать на хранение. Влияет и фактор сезонности, и не только на овощи, но и на молочные продукты и яйца.

"Из-за погодных условий и засухи мы не получили достаточно посадочного материала, чтобы хранить его в течение сезона и реализовать. Поэтому по мере того, как будет уменьшаться предложение (а спрос стабильный), цены могут расти — к концу года подорожание может составить до 15% за условия стабильной ситуации с электроэнергией. Если же будут последствия очередных попыток России нанести удар по энергетической инфраструктуре и производители будут вынуждены включать промышленные генераторы, где киловатт может стоить 30 гривен, это будут закладывать в цену", – объяснил Марчук.

Ранее Госстат сообщил, что рост цен в Украине в сентябре стал самым большим с начала 2024 года.

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