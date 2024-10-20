США готовы применить военную силу против России при необходимости — эксдиректор ЦРУ

США должны дать понять России, что готовы применять военную силу против нее по необходимости. Единственное, что понимает Путин – язык силы.

Об этом рассказал директор ЦРУ (2009-2011), министр обороны США (2011-2013) председатель Panetta Institute for Public Policy Леон Панетта в интервью LIGA.net.

Панетта подчеркнул, что необходимо четко дать понять Путину, что ни при каких обстоятельствах мы не позволим России добиться успеха в Украине.

"Хотелось бы, чтобы он был готов вести переговоры, понимал язык дипломатии. Чтобы он понял, что не победит. Но это не о нем. Путин есть Путин. Должны это понимать. Мы должны дальше использовать силу, чтобы иметь с ним дело. Должны дать ему четко понять, что ни при каких обстоятельствах не позволим России добиться успеха в Украине..

Кроме того, директор ЦРУ заявил, что нужно дать Украине эквивалент "Железного купола", который использует Израиль.

"Мы помогли израильтянам построить купол. Они способны сбить сейчас более 90% ракет, недавно летевших из Ирана и других стран. Киев должен обладать такой же способностью. Цель – дать Украине возможность вернуть себе инициативу в войне ", — говорится в сообщении.

В то же время, директор ВСУ предостерег РФ высокой ценой в случае применения ядерного оружия.

"Путин не просто тиран, а хулиган. Он угрожает всем и всегда так поступал. Но если бы он решился применить ядерное оружие против Украины или, тем более, против НАТО, то заплатил бы очень высокую цену. Я не уверен, что он готов его платить "Никто заранее не скажет, какую именно: Путину не следует знать, что Штаты и НАТО сделают в ответ. Однако США дали понять, что имеют планы на разные версии развития событий ", — добавил он.

Ранее экспредседатель ЦРУ назвал условия, определяющие победу Украины в войне.

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